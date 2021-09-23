России предсказали ипотечный рекорд

Экономист Сараев: россияне в 2021 году оформят жилищных кредитов на 4,5 триллиона рублей

Ипотечному рынку России предсказали новый рекорд. По прогнозу управляющего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александра Сараева, объем выдачи жилищных кредитов в 2021 году составит 4,5 триллиона рублей, передает РИА Новости.

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По оценке российского экономиста, жители страны оформят больше сделок по ипотеке, чем в 2020 году, когда сумма кредитов составила 4,3 триллиона рублей. «Несмотря на замедление темпов роста во втором полугодии 2021-го, ипотечному рынку удастся незначительно превысить прошлогодние показатели», — рассказал Сараев, добавив, что темпы роста ипотеки будут замедляться. Существенными факторами, влияющими на жилищное кредитование, станут сокращение числа платежеспособных заемщиков, изменение условий программы льготной ипотеки, рост ставок в рамках ужесточения политики банков.

Драйвером роста ипотеки во втором полугодии 2021-го, по мнению эксперта, станет жилье на вторичном рынке, так как данные объекты дорожают быстрее новостроек. Сараев отметил, что жилищные займы, вероятнее всего, сохранят статус «отличников» в розничном кредитовании из-за низкого объема просроченной задолженности. При этом в перспективе двух-трех лет экономист допускает увеличение числа просрочек.

Ранее стало известно, что российские банки оказались не готовы к приему нестандартных видов имущества в зачет первого взноса по ипотеке. Пока обмен автомобиля, драгоценностей или антиквариата на часть стоимости квартиры остается прецедентом для заемщиков и кредитных организаций.