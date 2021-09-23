Россияне бросились скупать жилье в московских новостройках

Росреестр: продажи жилья в Москве с начала 2021 года обогнали прошлогодние на 40 процентов

С января по август 2021 года в Москве зарегистрировали 58,6 тысячи договоров продажи жилья на первичном рынке. За счет россиян, бросившихся скупать квартиры в новостройках, столица обогнала свои прошлогодние показатели на 40 процентов, поделился аналитикой Росреестр 23 сентября.

Всего, по данным ведомства, с начала года в столице заключили 88,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что в 1,6 раза больше, чем за те же восемь месяцев в 2020 году и в 1,2 раза выше спроса на новостройки в 2019 году. В месячном выражении август отметился падением количества сделок на 329 и снижением числа ДДУ на 9,5 процента к прошлому августу (7062 договора). На рынке нежилого фонда в последний месяц лета произошел спад в сравнении с июлем на восемь процентов (с 3368 до 3665 договоров). В месячном выражении продажи выросли на 70 процентов по отношению к 2020 году и на 100 к 2019 году.

«Наиболее показательным с точки зрения статистики мы считаем сравнение именно 2019 и 2021 годов, поскольку, несмотря на относительную стабильность, пандемия внесла свои коррективы. Кроме того, 2019 год был рекордным, учитывая переход застройщиков на проектное финансирование. И, если в текущем году жилой сегмент сопоставим с "доковидным" периодом со средним значением семь тысяч регистраций в месяц, то рынок нежилья показывает почти двукратный рост», — пояснил глава столичного Росреестра Игорь Майданов.

Ранее в Минфине опровергли информацию о нехватке средств на полную программу льготной ипотеки в России. По данным на 20 сентября, кассовое исполнение достигло 8,7 миллиарда рублей. На 2022 год предусмотрено финансирование из бюджета на 23,4 миллиарда рублей, а в 2023-м — 20,2 миллиарда рублей, заявили в ведомстве.