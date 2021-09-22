В России опровергли нехватку средств на льготную ипотеку

Минфин: в России есть достаточно лимитов для выдачи льготных кредитов на жилье

В российском Минфине опровергли информацию об исчерпывании средств, выделенных на программу льготной ипотеки. Средств хватает, несмотря на то, что кредиторы использовали 90 процентов запланированного лимита. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Минфина, на 20 сентября 2021 года кассовое исполнение достигло 8,7 миллиарда рублей. «Лимитов на сегодняшний день достаточно для выдачи кредитов», — заявили в ведомстве.

В Минфине подтвердили, что из бюджета выделено достаточное количество средств. На 2021 год предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 12,6 миллиарда рублей, в 2022-м понадобится 23,4 миллиарда рублей, а в 2023-м — 20,2 миллиарда рублей.

Институт развития «Дом.рф» ранее сообщил, что российские банки выбрали большую часть средств программы льготной ипотеки. По данным оператором, динамика соответствует прогнозам и находится под контролем.