России предрекли нехватку средств на льготную ипотеку

Российские банки на 90 процентов выбрали средства программы льготного жилищного кредитования покупателей квартир в новостройках, рассказали «Известиям» в институте развития «Дом.рф» — он выступает оператором проекта. До 1 июля 2022-го, то есть на девять с лишним месяцев, осталась лишь десятая часть бюджета программы.

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В «Дом.рф» отметили, что «контролируют использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям». Общий лимит финансирования программы льготной ипотеки — 2,08 триллиона рублей, уточняет издание.

Участники рынка недвижимости указывают — востребованность программы в Москве сильно снизилась после изменения ее условий с 1 июля 2021-го. Тогда ставку для покупателей нового жилья подняли с 6,5 до 7 процентов, а максимальную сумму кредита ограничили 3 миллионами рублей. Но программа остается популярной во многих других регионах и выделенного бюджета может не хватить, предрекают некоторые эксперты. В таком случае будет либо принято решение о постепенном сворачивании программы, либо о ее дополнительном финансировании.

Банкиры полагают, что остатка запланированного лимита хватит до конца срока действия программы. Между тем среди россиян растет интерес к другой льготной программе — семейной ипотеке под 6 процентов годовых. Она была расширена с 1 июля — теперь льготными условиями могут воспользоваться семьи, в которых после 1 января 2018 года родился один ребенок (раньше обязательным было наличие двух детей).

Ранее заместитель главы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что Минстрой может вернуться к обсуждению условий программы льготной ипотеки осенью текущего года. По его словам, параметры льготных кредитов могут быть пересмотрены в случае массового падения спроса на жилье.