Раскрыты масштабы предстоящего увеличения ставок по ипотеке в России

Средняя ставка по ипотеке в России к концу 2021 года, вероятно, превысит 9 процентов годовых, заявил РИА Новости глава агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Кирилл Лукашук.

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Эксперт раскрыл фактор, способствующий предстоящему росту ставок по ипотеке — это ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка. Тем не менее, по прогнозу Лукашука, по итогам 2021 года новые выдачи ипотеки в России увеличатся до 4,6-4,8 триллиона рублей, а ипотечный портфель вырастет на 20 процентов.

Центробанк 10 сентября поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых. Повышение стало пятым с марта 2021 года, аналогичные решения принимались на всех последующих заседаниях регулятора. Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум», заявила «Ленте.ру», что рост ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, причем как ипотеки, так и займов для застройщиков, предприятий промышленности строительных материалов, транспортных компаний и иных участников девелоперского процесса.

Ранее заместитель главы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что Минстрой может вернуться к обсуждению условий программы льготной ипотеки осенью текущего года. По его словам, параметры льготных кредитов могут быть пересмотрены в случае массового падения спроса на жилье.