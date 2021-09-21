Москва перешла на квартиры с отделкой

На первичном рынке жилья в столице России впервые за последний год суммарный объем объектов с отделкой и приспособленных под ремонт превысил 80 процентов. Аналитики компании «Метриум» отметили, что москвичи все чаще стали переходить на квартиры, которые почти готовы к заселению. Исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Риелторы указали на то, что в августе застройщики предлагали 72 процента лотов (11,7 тысячи квартир) в новостройках массового сегмента (эконом, комфорт, комфорт+) с полной отделкой и 10 процентов (1,6 тысячи квартир) — с предчистовой (white box), суммарно около 82 процентов. По данному показателю массовое жилье преобладает среди новых домов во всех прочих сегментах столичного рынка недвижимости. Лотов без отделки в последний месяц лета было около трех тысяч (18 процентов). При этом аналитики подчеркивают, что еще год назад ситуация сильно отличалась, 62 процента от предложения составляли квартиры с полной отделкой, 8 процентов — с предчистовой, суммарно около 70 процентов.

Подобную тенденцию компания, ссылаясь на столичных девелоперов, связывает с ростом спроса на жилье, при покупке которого не нужно дополнительно тратиться на строительные материалы и работу мастеров. Отделка от застройщика, подчеркивают в «Метриум», зачастую выходит дешевле, так как все необходимое девелоперы приобретают по оптовым ценам.

В сегменте жилья бизнес-класса квартир с отделкой меньше, чем в массовом (доля объектов с полной отделкой составляет 12 процентов, формата white box — 26 процентов в 2021 году, в 2020-м суммарно около 36 процентов). В премиум-классе лидируют по квартиры с отделкой. В 2021 году 29 процентов лотов девелоперы предлагали с полной отделкой, 31 процент — с предчистовой. В 2020 году данное соотношение выглядело, как 42 процента (с отделкой) и 10 процентов white box.

Ранее специалисты по недвижимости сообщили, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы за год (с лета 2020-го по июнь 2021-го) поднялась более чем на 70 тысяч рублей. Эксперты подчеркнули, что причиной могли стать подорожавшие в пандемию стройматериалы и повышение спроса на жилье.