Россияне бросились скупать недвижимость в Европе

Российский спрос на недвижимость в Испании, Португалии, Греции и на Кипре резко вырос

Российские покупатели недвижимости за границей резко активизировались — росту спроса на зарубежные квадратные метры способствовал, в том числе, пересмотр части зарубежных паспортных программ. Наиболее интересны россиянам активы в Испании, Черногории и ряде других европейских стран, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.

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По информации консалтинговой компании Knight Frank, осенью 2021-го российские инвесторы с состоянием более 30 миллионов долларов стали чаще интересоваться коммерческой и жилой недвижимостью в Испании для оформления вида на жительство (ВНЖ). В Prian.ru сообщили об увеличении спроса на недвижимость «для переезда» в Португалии, Черногории, Греции и на Кипре. Аналитики отмечают — скупать зарубежные активы бросились те, кто планировали сделки в конце 2019-го — начале 2020-го, но вынужденно отложили их.

Активность российских покупателей недвижимости за границей сейчас значительно выше допандемийного уровня, констатируют эксперты Henley & Partners. Возросший интерес там связывают с сокращением объемов предложения.

При этом есть факторы, снижающие активность покупателей, сетуют эксперты. Это, в частности, удорожание недвижимости во многих локациях. Кроме того, россиянам приходится конкурировать за объекты с другими иностранцами, многие из которых более мобильны. Также российских инвесторов отпугивают жесткие требования к покупателям — в ряде стран банки теперь запрашивают информацию о происхождении средств.

Ранее стало известно, что российские инвесторы начали чаще покупать картины и бриллианты вместо недвижимости за рубежом. По данным аналитиков, за январь−август 2021-го российский спрос на предметы искусства вырос на 40 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Спрос на цветные бриллианты вырос на 20 процентов, средний чек покупки — около 300 тысяч евро. Кроме того, стали популярнее инвестиции в коллекционное вино.