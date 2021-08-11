Гость рассказал про обустройство особняка полковника ФСБ в Италии

Девелопер Игорь Ткач рассказал на суде об особняке в Италии стоимостью четыре миллиона евро, предположительно принадлежащем полковнику ФСБ Дмитрию Фролову. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Московском гарнизонном военном суде на процессе по делу о мошенничестве и коррупции, в которых обвиняются бывшие сотрудники спецслужбы Фролов и его подчиненный Андрей Васильев, обсуждалась судьба особняка премиум-класса. Ткач, являющийся по делу потерпевшим, прежде был в приятельских отношениях с Фроловым и гостил на итальянской вилле.

По его словам, в 2010-2011 годах полковник ФСБ признавался ему, что после отставки будет жить в своем особняке, расположенном на озере Комо. Фролов просил Ткача, сведущего в строительных вопросах, помочь с поднятием перекрытий мансарды и установить там два джакузи. А также обустроить в прилегающей к вилле скале грот для небольшого спа-комплекса. По версии следствия, Фролов и его бывшие подчиненные похитили у Ткача имущество на 319 миллионов рублей.

Фролов рассказал суду про «полуразрушенное каркасное здание без окон с заброшенным участком вокруг и сломанным забором». Недвижимость принадлежала его отцу. В 2011 году тяжело заболела жена Фролова, для лечения в Европе она получила вид на жительство в Италии, зарегистрировав особняк на свое имя. После смерти отца Фролов, по его словам, не стал вступать в наследство на итальянское имущество.

Гособвинитель Милана Дигаева заявила суду, что вилла была куплена на его средства, полученные преступным путем, а юридически оформлена на бывшую жену и детей. Она отметила, что недвижимость по согласованию с прокуратурой Италии арестована, родственникам Фролова разрешено там жить, но они не могут совершать сделки с имуществом.