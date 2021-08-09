Ущерб от обвиняемого в коррупции полковника ФСБ оценили в 700 миллионов рублей

Ущерб от действий бывшего заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова, обвиняемого в коррупции и мошенничестве, оценили в 725 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, Фролов вместе с подчиненным Андреем Васильевым вынудили двух бизнесменов передать своим партнерам 49 процентов доли в компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг». Ущерб, причиненный предпринимателям, составил 638 миллионов рублей.

Кроме того, полковник ФСБ каждый месяц получал откат в виде 100-150 тысяч долларов от руководства банка «Кредитимпэкс» за общее покровительство.

Ранее сообщалось, что дело Дмитрия Фролова и его сообщников поступило в Московский гарнизонный военный суд. Полковников ФСБ Кирилла Черкалина, Андрея Васильева и Дмитрия Фролова задержали в апреле 2019 года. Черкалину вменяли получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество.