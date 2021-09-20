Российские богачи нашли альтернативу недвижимости за рубежом

Российские инвесторы начали скупать картины и бриллианты вместо недвижимости за рубежом, говорится в аналитических материалах международной компании Barnes International Moscow, предоставленных «Ленте.ру». Богачи все чаще диверсифицируют свои инвестиционные портфели, отмечают эксперты.

По данным аналитиков, за январь−август 2021-го российский спрос на предметы искусства вырос на 40 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. «Наблюдается небывалый ажиотаж, — констатируют специалисты. — С 2020 года представленные на рынке картины таких классических художников, как Моне, Шишкин, Левитан, Айвазовский и других, практически раскупили».

Среди инвесторов, желающих найти альтернативу недвижимости, также растет популярность ювелирных изделий. Спрос на цветные бриллианты вырос на 20 процентов, средний чек покупки — около 300 тысяч евро. Кроме того, стали популярнее инвестиции в коллекционное вино.

В Barnes ожидают, что в четвертом квартале 2021-го среди российских игроков сохранится высокий спрос на альтернативные инвестиции, но доля таких вложений по сравнению недвижимостью и акциями по-прежнему останется небольшой.

Ранее в сентябре россиянам назвали продукт, опасный для инвестирования. По словам финансиста Андрея Верникова, это высокодоходные облигации. Специалист считает, что их часто покупают на эмоциях, не руководствуясь знаниями о финансовых инструментах, в то время как на рынке бывают ощутимые «дикие перекосы».