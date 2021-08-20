Россияне бросились скупать недвижимость в ОАЭ

За первые семь месяцев 2021 года среди россиян вырос спрос на недвижимость в ОАЭ

За первые семь месяцев 2021 года российский спрос на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах увеличился почти на 53 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. О том, что россияне фактически бросились скупать владения в ОАЭ, сообщили эксперты портала Emirates.Estate в аналитической заметке, имеющейся в распоряжении «Ленты.ру».

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Наибольший спрос аналитики зафиксировали в январе 2021 года. В июле текущего года интерес россиян к недвижимости в ОАЭ увеличился более чем на 98 процентов — показатель почти в два раза превысил значение июля 2020 года. Относительно результата 2019-го спрос увеличился на 103 процента.

Эксперты подтвердили повышенный спрос на недвижимость в стране среди инвесторов из-за рубежа, особенно они интересуются виллами. «Сегодня одним из основных триггеров роста рынка недвижимости ОАЭ являются операции с участием иностранцев. Во втором квартале текущего года приезжие купили недвижимости только в Дубае почти на 8,5 миллиарда долларов США», — пояснили в Emirates.Estate.

Ранее специалисты Emirates.Estate определили, сколько стоит самая дешевая квартира в Дубае. Самым доступным вариантом оказался объект площадью 45 квадратных метров в районе International City. Покупка обойдется в 4,5 миллиона рублей, новому владельцу также придется сделать ремонт.