Россияне кинулись скупать недвижимость в ОАЭ

Российский спрос на инвестиционную недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вырос в 15 раз. К такому выводу пришли эксперты портала Emirates.Estate в аналитической заметке, имеющейся в распоряжении «Ленты.ру».

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По данным аналитиков, российский интерес к покупке недвижимости в ОАЭ в мае 2021-го оказался на 1550 процентов выше, чем в мае 2020 года. При этом абсолютное большинство запросов поступали от инвесторов — граждан, которые кинулись приобретать объекты в ОАЭ с целью выгодного вложения средств.

Как отмечают эксперты, пятый месяц текущего года не стал пиковым по числу обращений — больше всего запросов на покупку инвестиционных объектов в ОАЭ со стороны россиян поступило в апреле. В мае их было на 13 процентов меньше. В период с января по май интерес к приобретению недвижимости в ОАЭ со стороны российских граждан увеличился на 117 процентов в годовом исчислении. В Emirates.Estate уточняют, что основной спрос — более 90 процентов заявок — приходится на объекты, расположенные в Дубае.

Ранее была названа цена самой дешевой квартиры у моря в ОАЭ — 8,4 миллиона рублей. Это объект общей площадью 72 «квадрата», расположенный в шаговой доступности от береговой линии в городе Рас-эль-Хайма. Самая доступная квартира у моря в Дубае продается за 14,5 миллиона рублей. Недвижимость находится в районе под названием Дубай Марина.

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