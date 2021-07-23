Названа цена самой дешевой квартиры в Дубае

В июне 2021 года стоимость самой дешевой квартиры в Дубае достигла 4,5 миллиона рублей. Цены за доступные варианты в эмирате назвали эксперты портала Emirates.Estate в аналитической заметке, имеющейся в распоряжении «Ленты.ру».

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Лидером среди самых доступных объектов стала квартира площадью 45 квадратных метров. Жилье находится в районе International City. По данным портала, перед переездом новому владельцу необходимо отремонтировать квартиру.

Вторую строчку в рейтинге дешевого жилья заняла квартира-студия площадью 32 квадратных метра. За нее придется отдать 4,8 миллиона рублей. Объект находится в жилом комплексе с собственным садом и фитнес-клубом.

Относительно дешевое жилье нашли и в районе Dubai Silicon Oasis. Квартира площадью 42 квадратных метра обойдется в пять миллионов рублей. В стоимость входит полная чистовая отделка и встроенная кухня.

Ранее эксперты портала Spain-Real.Estate определили стоимость самой дешевой квартиры у моря в Испании. «Вторичка» за 39,9 тысячи евро (на тот момент около 3,6 миллиона рублей) располагается в 300 метрах от центрального пляжа Плайя-дель-Кура.