Россияне скупили недвижимость в Дубае

В первом полугодии 2021 года среди россиян вырос спрос на недвижимость в Дубае

Российский спрос на недвижимость в Дубае в первом полугодии 2021 года оказался на 106,4 процента выше по сравнению с показателем аналогичного периода 2020-го. К такому выводу пришли эксперты портала Emirates.Estate в аналитической заметке, имеющейся в распоряжении «Ленты.ру».

В июне 2021 года россияне интересовались покупкой объектов в эмирате на 201,5 процента сильнее, чем в аналогичный период в 2020 году. Однако относительно показателя мая 2021-го количество подобных запросов снизилось на 15 процентов.

По данным аналитиков, в первые шесть месяцев 2021 года количество запросов увеличилось на 127,4 процента относительно результатов, зафиксированных во втором полугодии 2020 года.

В феврале 2021 года эксперты Emirates.Estate определили, жители каких российских городов чаще всего интересуется недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Лидерами рейтинга стали москвичи и петербуржцы. Подобные объект также пользовались спросом у жителей крупных городов Сибири.