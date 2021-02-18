Названы главные покупатели недвижимости в Дубае среди россиян

Главными покупателями недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стали москвичи и петербуржцы — на них в январе-феврале 2021 года пришлось около 37 процентов запросов. Об этом говорится в материале портала Emirates.Estate, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Также эксперты назвали жителей крупных городов Сибири — 7,2 процента от общего числа заявок. Наибольшей популярностью (92 процента обращений) пришлось на Дубай. Доля спроса на остальные города составила восемь процентов. Сюда отнесли интерес к объектам в Абу-Даби, Шардже, Аджмане и Рас-эль-Хайме.

Самая доступная квартира на вторичном рынке Дубая сегодня экспонируется за 5,04 миллиона рублей. Площадь лота равняется 32 квадратным метрам, он будет передан новому владельцу с мебелью и техникой. Квартира располагается в районе Jumeirah Village Circle.

Если говорить о недвижимости в шаговой доступности от моря, то самый дешевый лот продается за 14,5 миллиона рублей в том же Дубае. Средняя стоимость подобных объектов составляет 36,1 миллиона рублей.

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