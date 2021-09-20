Россияне вдвое увеличили спрос на недвижимость в ОАЭ

Emirates.Estate: российский спрос на покупку недвижимости в ОАЭ вырос в два раза

Российский спрос на покупку недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в августе 2021-го оказался почти вдвое выше, чем в августе прошлого года, следует из материалов портала Emirates.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, число российских запросов на приобретение недвижимости в ОАЭ в августе 2021-го оказалось на ​​91 процент выше, чем в последнем летнем месяце прошлого года, и на 112 процентов выше, чем в августе допандемийного 2019-го.

Также в августе эксперты зафиксировали рост российского спроса на покупку жилья в ОАЭ относительно июля нынешнего года. Плюсовая динамика составила 5 процентов. В целом за восемь месяцев 2021-го (с января по август) российский спрос на недвижимость в ОАЭ увеличился в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Ранее специалисты Emirates.Estate определили, сколько стоит самая дешевая квартира в Дубае. Самым доступным вариантом оказался объект площадью 45 квадратных метров в районе Интернешнл-Сити. Он обойдется в 4,5 миллиона рублей, новому владельцу придется сделать ремонт.