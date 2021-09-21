В Москве установили новый квартирный рекорд

В январе-августе 2021 года в Москве зарегистрировали более 107 тысяч договоров купли-продажи жилья, установив очередной рыночный максимум. Статистика столичного управления Росреестра, отражающая активность покупателей вторичной недвижимости, есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отмечают регистраторы, число сделок с «вторичкой» в январе-августе стало рекордным за последние семь лет — больший показатель был достигнут лишь в 2014 году (109,9 тысячи). По сравнению с аналогичным периодом 2020-го число договоров купли-продажи выросло в 1,4 раза, уровень продаж 2019-го превышен в 1,1 раза.

В минувшем августе в Москве заключено 13,97 тысячи сделок с готовым жильем — почти на 4 процента больше, чем в июле. «При этом по сравнению с августом прошлого года фиксируется незначительное снижение числа сделок на вторичном рынке жилой недвижимости — на 726 договоров меньше», — отмечают в Росреестре.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках за год (с лета 2020-го по июнь 2021-го) выросла более чем на 70 тысяч рублей. Эксперты отметили, что цены на новостройки оторвались от спроса. Стоимость первичного жилья находится на уровне неадекватности, заявили они.