Жилье в Москве подешевело впервые с начала 2021 года

В минувшем августе стоимость вторичного жилья в Москве снизилась — впервые с начала 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

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По подсчетам аналитиков, средняя стоимость квадратного метра «вторички» в Москве за последний месяц лета снизилась на 0,86 процента, до 262 тысяч рублей. «Период ажиотажного спроса [на жилье] прошел, и факторы, которые ранее толкали цены вперед, уже не имеют такого влияния», — констатировали эксперты.

Помимо Москвы, падение цен на жилую недвижимость в августе было зафиксировано в 13 других крупных городах России. Среди них Нижний Новгород, Омск, Пермь, Волгоград, Казань, Саратов, Тюмень, Екатеринбург и другие.

Несмотря на выявленную отрицательную динамику, говорить о тенденции к снижению цен на «вторичку» пока рано, заявили специалисты.

Ранее стало известно, что большинство россиян тратят на жилье по 10-20 тысяч рублей в месяц. В ходе соответствующего опроса граждан спросили, сколько они ежемесячно отдают на оплату жилищно-коммунальных услуг, аренду жилья или ипотечные выплаты. Сумму в 10-20 тысяч рублей назвали 59 процентов опрошенных, 28 процентов респондентов сообщили, что им приходится отдавать за квартиру до 10 тысяч рублей в месяц. 7 процентов участников тратят от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, 4 процента — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, по 1 проценту — 50-75 тысяч рублей или более.