В России задумали расширить льготную ипотеку

Российское правительство начало разработку проекта постановления о распространении программы льготной ипотеки под семь процентов годовых на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом заявила директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко в ходе форума «Дни лидеров муниципального управления», передает ТАСС.

По словам чиновницы, постановление позволит расширить программу льготной ипотеки — в нее задумали включить индивидуальные жилые дома. Пока программа предусматривает выдачу кредитов только на покупку квартир в новостройках.

Президент России Владимир Путин анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых в середине апреля 2020 года, она была оперативно запущена и должна была завершиться в октябре того же года. Однако позднее премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о продлении программы до 1 июля 2021 года. Впоследствии срок ее действия еще продлили — до 1 июля 2022-го. При этом ставку по льготным кредитам повысили с 6,5 до 7 процентов, предельную сумму займа сократили до трех миллионов рублей.

Ранее в сентябре заместитель главы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что Минстрой может вернуться к обсуждению условий программы льготной ипотеки осенью текущего года. По его словам, параметры льготных кредитов могут быть пересмотрены в случае массового падения спроса на жилье.