России предрекли стабилизацию спроса на жилье

Проводимая Центробанком политика приведет к росту ставок по ипотеке, увеличению размеров первого взноса и сокращению объемов выдаваемых кредитов на недвижимость в конечном итоге, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Нам пока не грозит финансовый пузырь», — отметил Апрелев, комментируя высказывание главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что фаза активного распространения ипотеки в России близится к завершению. «Мне кажется, что грамотная и спокойная политика, связанная с ростом ставок, немножко стабилизирует спрос [на жилье], — предрек эксперт. — В любом случае, мы не ожидаем падения цен на рынке, но, наверное, таких рекордов, которые были осенью и в декабре прошлого года, рынок повторять не будет».

Ранее Набиуллина заявила, что Россия «практически приблизилась к пределу роста ипотеки». Необходимо внимательно следить за тем, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения, добавила она. «Ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей», — заключила глава ЦБ.