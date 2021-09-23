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Небольшие города России столкнулись с новой жилищной проблемой

Минстрой: в малых городах появился тренд на снижение объемов строительства нового жилья
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Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В городах России с населением менее 500 тысяч человек заметили проблему с обновлением жилищного фонда. Объемы ввода новостроек из года в год сокращаются. Тренд связывают с тем, что города столкнулись со снижением спроса на многоквартирное жилье, так как по стране наблюдается отток людей из малых населенных пунктов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента жилищной политики Минстроя Ольгу Корниенко.

Руководитель ведомства отметила, что в малых городах появилась тенденция снижения численности населения и доли многоквартирных домов в общем объеме ввода жилья в период с 2019 по 2020 год. По данным опроса «Дом.рф», из 1100 городов России в 793 проживает менее 500 тысяч человек. При этом более 55 процентов респондентов из малых городов предпочитают или хотели бы жить в частном доме.

Корниенко отметила, что, учитывая указанные изменения на рынке недвижимости, Минстрой нацелился на отработку механизмов развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и создания в небольших населенных пунктах полноценной инфраструктуры (строительства дорог, детсадов, школ, больниц). «Уровень благоустройства должен быть одинаково высоким, независимо от того, в большом городе, малом или в сельской местности проживает человек», — подчеркнула она.

В начале сентября специалисты Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) назвали регионы России с самым дорогим жильем в новостройках. Тройкой лидеров по высокой стоимости квартир стали Москва, Санкт-Петербург и Сахалинская область. Замыкали рейтинг из 30 регионов Самарская (58,7 тысячи рублей), Иркутская (58,3 тысячи рублей), Ростовская (57,2 тысячи рублей) области.

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