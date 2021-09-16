Москва обогнала Нью-Йорк по приросту жилья

Мэрия Москвы сообщила о досрочном исполнении годового плана по вводу квадратных метров жилья. Заместитель главы города Андрей Бочкарев отметил, что российская столица обогнала Нью-Йорк по темпам прироста количества домов, передает «Интерфакс».

С января по август 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию 8,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,3 миллиона в жилых объектах, сообщил чиновник. «Строители за восемь месяцев побили рекорд по объемам сданной недвижимости. К настоящему времени план по "квадратам" уже перевыполнен. По оценкам специалистов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Москва находится на четвертом месте по вводу жилья среди мегаполисов и опережает Нью-Йорк", — добавил Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что приоритетным для властей и девелоперов остается создание комфортных условий для жизни и труда москвичей.

Ранее жителям столицы назвали самый подорожавший за год тип квартир. Быстрее всего цены на «квадратные метры» в новостройках росли среди двухкомнатного жилья, сообщили в агентстве «Инком-Недвижимость». На 28 процентов (в среднем до 18,3 миллиона рублей) подорожали «двушки» против 25 процентов (до 25,3 миллиона рублей) увеличения стоимости трехкомнатных квартир.