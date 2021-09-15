Раскрыта стоимость аренды самой дорогой квартиры в Москве

Максимальная ставка аренды квартиры в Москве составила 590 тысяч рублей в месяц

В сентябре 2021-го самая дорогая квартира в Москве сдается почти за 600 тысяч рублей в месяц, сообщили «Ленте.ру» в агентстве «ИНКОМ-Недвижимость». Речь идет о пентхаусе за пределами центра города.

По информации риелторов, максимальная ставка аренды квартиры в столице в начале осени составила 590 тысяч рублей в месяц. В такую сумму, согласно раскрытым данным, оценили право проживания в шестикомнатном двухуровневом пентхаусе, расположенном в 30-этажном жилом комплексе «Квартал на Ленинском» (район Проспект Вернадского, Западный округ).

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Общая площадь объекта — 296 квадратных метров. На первом уровне разместились гостиная и столовая зоны, кабинет, кухня, детская игровая, гардеробная, прихожая и лоджия. На втором уровне — три спальни с санузлами, сауна, две гардеробных, комната отдыха, сауна, три балкона и терраса.

Квартира меблирована и оснащена современной аудио-, видео- и бытовой техникой. В стоимость найма входит машино-место в подземном паркинге. Территория комплекса находится под круглосуточной охраной, проход строго по пропускам. Инфраструктура включает магазины, рестораны, фитнес-клуб, детские площадки.

Ранее сообщалось, что минимальная стоимость аренды квартиры в Москве в сентябре достигла 25 тысяч рублей в месяц. Ставка резко выросла — еще в августе она равнялась 20 тысячам рублей. Самая дешевая съемная квартира города расположена в районе Некрасовка (Юго-Восточный округ): это «однушка» на 14-м этаже 17-этажного панельного дома на 2-й Вольской улице.