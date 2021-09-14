В Москве резко выросли минимальные ставки аренды жилья

«ИНКОМ-Недвижимость»: самая дешевая квартира сдается в Москве за 25 тысяч рублей

В сентябре 2021-го минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составляет 25 тысяч рублей в месяц, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». Ставка резко выросла за месяц — еще в августе она была равна 20 тысячам рублей.

Как выяснили риелторы, самая дешевая съемная квартира Москвы расположена в районе Некрасовка (Юго-Восточный округ): это «однушка» на 14 этаже 17-этажного панельного дома на 2-й Вольской улице. Общая площадь квартиры — 38 квадратных метров. Жилье после косметического ремонта, меблировано, имеется кухонный гарнитур и бытовая техника. Сдается впервые.

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Второе место в рейтинге дешевых съемных квартир досталось «однушке», предлагаемой по ставке 28 тысяч рублей в месяц. Это жилье на верхнем этаже 12-этажного панельного дома на Бартеневской улице, в десяти минутах ходьбы от станции метро «Улица Горчакова» (район Южное Бутово, Юго-Западный округ). Метраж квартиры — 40 «квадратов», в ней есть необходимая мебель, бытовая техника, на кухне — гарнитур. Установлены стеклопакеты, балкон не застеклен.

Третью позицию занимает «однушка» со стоимостью найма 30 тысяч рублей: ухоженная меблированная квартира со всей необходимой бытовой техникой расположена в кирпичной сталинской пятиэтажке на Новогиреевской улице, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Перово» (район Новогиреево, Восточный округ). Общая площадь объекта — 45 «квадратов».

Ранее сообщалось, что ставки аренды жилья в Москве вернулись на допандемийный уровень. Таким образом, стоимость найма столичных квартир отыграла падение, произошедшее во время прошлогоднего локдауна. При этом наибольший рост стоимости аренды отмечается в современных домах, построенных после 2000 года.