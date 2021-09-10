В России резко сократилось число арендных квартир

С начала лета 2021-го в крупных городах России заметно снизилось число квартир, предлагаемых гражданам в аренду, пишут «Известия» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости. Так, в Москве предложение съемного жилья упало на 18 процентов.

В Санкт-Петербурге арендных квартир стало на 13 процентов меньше, в Омске — на 57 процентов, в Воронеже — на 36 процентов, в Новосибирске — на треть, в Тюмени — на 72 процента. Резкое сокращение числа свободных съемных квартир эксперты объясняют относительно высоким спросом — в настоящее время он на 25-30 процентов выше, чем в том же периоде 2020-го. Жилье снимают в том числе граждане, купившие квартиры в новостройках и продавшие старые: им приходится дожидаться завершения строек.

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Высокий спрос обусловлен также стартом делового сезона и ослаблением ковидных ограничений, добавили специалисты. В числе арендаторов оказались и те, кто не смог купить себе новую квартиру из-за подорожания жилья. Конкуренция за свободные объекты велика, и это провоцирует рост ставок аренды — за последние несколько недель в среднем по России они увеличились на 5-7 процентов. Кроме того, арендодатели стали более тщательно выбирать жильцов.

Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе на рынке арендного жилья должен появиться дополнительный объем предложения, полагают эксперты: инвесторы выведут квартиры, купленные в новопостроенных домах. Это должно стабилизировать соотношение спроса и предложения. Затем можно ожидать корректировки ставок.

Ранее стало известно, что россияне массово повысили ставки аренды загородных домов. С сентября 2020-го стоимость аренды дач и коттеджей для постоянного проживания в среднем по России увеличилась почти на 5 процентов. Радикальнее всего подошли к переписыванию ценников арендодатели Севастополя, где частные дома за год подорожали на 18 процентов.