Спрос на аренду жилья резко вырос на курортах Кубани

На курортах Кубани резко вырос спрос на аренду жилья. Причиной этому стали ограничения при заселении в отели, пишет «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что с 1 июля туристы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации для заселения в гостиницах и пансионатах Кубани. Уточняется, что с 1 августа курорты полностью закроются для непривитых россиян. Путешественники, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации, по-прежнему смогут ездить на отдых.

Оперативный штаб Краснодарского края объяснил необходимость ужесточения ограничений. В ведомстве отметили, что данные меры являются залогом того, что в крае не придется вводить обсерваторы.