Москвичам назвали самый подорожавший тип квартир

«Инком-Недвижимость»: двухкомнатные квартиры в Москве подорожали за год на 28 процентов

За последние 12 месяцев двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Москве дорожали разными темпами. Первый тип жилья оказался самым подорожавшим и изменился в стоимости более чем на четверть по сравнению с показателем в 2020 году. Исследованием с «Лентой.ру» поделилось агентство «Инком-Недвижимость» 15 сентября.

В старых границах столицы двухкомнатные квартиры в новостройках подорожали на 28 процентов (в среднем до 18,3 миллиона рублей), трехкомнатные — на 25 процентов (до 25,3 миллиона рублей). В новой Москве стоимость лотов в указанных сегментах изменилась в большую сторону на 24 процента (до 10,2 миллиона рублей) и на 22 процента (до 12,6 миллиона рублей) соответственно. В Московской области квартиры двух перечисленных типов подорожали на 23 и 22 процента.

«Основным фактором, повлиявшим на рост цен на рынке новостроек столицы и области, стало введение госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке весной 2020 года. Из-за быстро растущего спроса на новостройки цены на рынке первичного жилья значительно увеличились. После изменения условий льготной ипотеки с 1 июля 2021 года некоторые застройщики стали субсидировать ставки по кредитам для стимулирования спроса», — назвал причину роста цен руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов.

При этом после корректировки программы льготной ипотеки заметно сократился спрос на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. На сентябрь их доли в общей структуре продаж по Москве составляют 31 и 14 процентов соответственно (на 9 и 12 процентов меньше, чем в июне), в области на двухкомнатные квартиры приходится 32 процента сделок (минус три процента), на трехкомнатные — 11 процентов (плюс десять процентов).

Как отмечают в компании, в результате ужесточения правил по выдаче льготной ипотеки растет спрос на более бюджетные квартиры меньшей площади. Девелоперы, по мнению риелторов, должны будут отреагировать на платежеспособность покупателей и внести корректировки в свои новые проекты строительства, чтобы повысить ликвидность лотов. Аналитики «Инком-Недвижимость» отмечают, что среди рассматривающих покупку собственного жилья растет интерес к «евродвушкам» и «евротрешкам».

Ранее риелторы перечислили районы новой Москвы с наиболее доступными по цене однокомнатными квартирами. Лидерами по дешевизне малогабаритного жилья, согласно исследованию ЦИАН, стали поселения Троицкого и Новомосковского административных округов.