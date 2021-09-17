Власти Берлина выкупили квартиры разгневанных горожан

Власти Берлина согласились выкупить 14,7 тысяч квартир у крупнейших арендодателей Германии. Протесты разгневанных горожан против завышенных арендных ставок вынудили администрацию заключить сделку на 2,9 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

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Компании-рантье Vonovia и Deutsche Wohnen продают подразделения в рамках сделки по слиянию. По ее условиям обе компании должны до 2026 года ограничить рост арендной платы и построить 13 тысяч новых квартир — так они попытаются решить проблему нехватки жилья и умерить недовольство граждан дорогой арендой.

Гигант, который образуется в результате объединения компаний, станет владельцем 500 тысяч единиц недвижимости по всей Германии. Покупка квартир и частных домов не популярна в стране — большинство граждан предпочитает их арендовать. Раньше арендные ставки в Германии были одними из самых низких в Европе, но в последние несколько лет цены резко выросли, и доступное жилье стало острой политической проблемой. Горожане стали выходить на улицы с требованием отобрать у компаний-рантье арендуемые ими квартиры.

«Передача квартир в муниципальную собственность даст уверенность арендаторам в стабильной стоимости проживания», — заявил берлинский сенатор по делам финансов Маттиас Коллатц. По его словам, приобретенной недвижимостью будут управлять три государственные компании. Генеральный директор Vonovia Рольф Бух считает, что «с участием политиков и горожан получится эффективнее решить проблему доступности жилья в Берлине».

Референдум, в ходе которого будет заключен договор, пройдет 26 сентября — в один день с национальными выборами в Германии. Однако активистов не устраивает сумма сделки. Один из организаторов референдума Мохеб Шафакьяр назвал ее «подарком для подпольных владельцев недвижимости».