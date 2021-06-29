Властям Берлина придется выкупить квартиры разгневанных горожан

Власти Берлина могут выкупить квартиры по условиям сделки между компаниями-лидерами на рынке аренды жилой недвижимости. Как пишет Bloomberg, к этому привело поведение разгневанных высокими арендными ставками горожан.

По данным организаторов кампании под названием Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, специальную петицию подписало 343 тысячи человек — практически вдвое больше, чем было бы достаточно для ее рассмотрения. Об этом они объявили на митинге у здания министерства внутренних дел Берлина. В петиции содержится требование о социализации (передаче в общественную собственность) квартир, принадлежащих крупным компаниям-рантье. При этом нынешние владельцы сдаваемой в аренду недвижимости должны получить от властей компенсацию по цене значительно ниже рыночной.

Объединение арендаторов Deutsche Wohnen und Co. Enteignen набрало обороты апреле, когда высший суд Германии объявил об отмене моратория на повышение арендной платы и заставил тысячи жильцов погасить задолженности перед компаниями-арендодателями. Покупка собственных домов не популярна среди жителей города, и поскольку многие из них арендуют жилье, политики вынуждены искать решения, чтобы умерить недовольство.

Компания-рантье Vonovia воспользовалась ситуацией, чтобы стать крупнейшим игроком на рынке аренды жилой недвижимости. После двух ранее неудачных попыток купить своего главного конкурента Deutsche Wohnen, ей повезло заключить сделку сейчас, когда протесты арендаторов привели к падению акций. Предполагается, что сумма сделки составит 19 миллиардов евро, кроме того, она предусматривает условие по продаже властям Берлина 20 тысяч квартир и возведению 13 тысяч новых — чтобы снять напряжение в массах. Помимо прочего, компания готова пойти на уступки и заморозить арендную плату.

Активистка Леони Гейне считает, что петиция дала «историческую возможность для стабильного обеспечения множества берлинцев качественным жильем по приемлемым ценам». В то время как представительница Vonovia заявила, что принудительная продажа собственности компании, которой принадлежит 40 тысяч домов, не поможет решить нехватку жилья в Берлине.

Если удастся получить разрешение берлинских властей, референдум состоится 26 сентября — в тот же день, что федеральные выборы в Германии и выборы в городскую администрацию Берлина.