Названы бюджетные варианты для съема жилья в центре Москвы

Специалисты по недвижимости назвали самые удачные варианты в центре Москвы для съема недорогого жилья. Дешевле всего однокомнатная квартира обойдется в Таганском, Мещанском и Красносельском районах столицы, передает РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

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В Центральном административном округе (ЦАО) самым бюджетным районом по аренде жилья признали Таганский. Средний тариф на съем однокомнатной квартиры там в сентябре составил 48 тысяч рублей в месяц, на четверть дороже, чем в целом по столице (средняя стоимость аренды указанного типа квартир по городу составляет 38 тысяч рублей в месяц).

На втором месте Мещанский район со ставкой в 49 тысяч рублей, третья позиция в рейтинге у Красносельского района с ежемесячной арендной платой в 53 тысячи рублей. «В тех муниципалитетах, где есть крупные кварталы с панельными домами и пятиэтажками времен СССР, ставки ниже. Где большая часть домов приходится на дореволюционные доходные дома, "сталинки" или современные новостройки — выше», — добавил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

При этом за последний год съемные квартиры в пяти самых доступных по цене районах ЦАО (Таганский, Мещанский, Красносельский, Замоскворечье, Басманный) подорожали на четыре процента, а средний прирост размера аренды по всей столице составил около двух процентов, отметили в компании.

В сентябре 2021-го минимальная ставка по аренде квартиры в Москве составила 25 тысяч рублей в месяц, сообщили ранее в агентстве «ИНКОМ-Недвижимость». В августе аналогичные квартиры предлагались для съема по тарифу в 20 тысяч рублей. Самая дешевая квартира столицы находится в Некрасовке на юго-востоке города — «однушка» на 14-м этаже многоэтажного панельного дома.