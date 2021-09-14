В Москве стали чаще арендовать дорогие квартиры

Savills: в Москве спрос на аренду элитного жилья вырос на 70 процентов с 2020 года

Летом 2021 года в столице России заметили резкое увеличение спроса на высокобюджетное съемное жилье. Динамикой интереса богатых москвичей к аренде элитной недвижимости поделилось агентство Savills в своем исследовании, передает «Коммерсантъ».

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По данным аналитиков, с июня по август 2021 года спрос на дорогие квартиры среди арендаторов увеличился почти на треть (29 процентов) превзошел показатель до пандемии в 2019 году и на 70 процентов обогнал количество сделок в 2020-м. Число доступных предложений упало на четверть. Сегмент элитной съемной недвижимости восстановился благодаря приезжим в столицу специалистам из зарубежных стран после снятия ограничений и состоятельным россиянам из других регионов, отмечают в Savills.

Всю предлагаемую в аренду в Москве высокобюджетную недвижимость получится сдать примерно за 11 месяцев, что является беспрецедентным показателем с 2014 года. Вдвое сократился срок экспонирования. Владелец элитной квартиры в среднем тратит на поиск жильца около двух недель, уточняют в Savills. Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева подчеркивает, что повышенный спрос к аренде высокобюджетных московских квартир все чаще объясняется восстановлением рынка недвижимости.

Средний бюджет предложения элитного жилья на сентябрь составляет 360 тысяч рублей в месяц, на восемь процентов больше, чем в начале года. При этом потенциальные арендаторы готовы платить за роскошные квартиры около 274 тысяч рублей в месяц (на 31 процент меньше, чем планируют получать собственники). Самая дорогая квартира в Москве сдается за 7,3 миллиона рублей в месяц. Наиболее острая конкуренция арендаторов, согласно наблюдениям Knight Frank, наблюдается в высоком ценовом сегменте — от 500 тысяч до трех миллионов рублей в месяц из-за ограниченного числа качественных лотов.

«Уходит непостоянство, продиктованное изоляцией. Клиенты активнее арендуют квартиры в черте города, понимая, что смогут пользоваться недвижимостью продолжительное время», — заметила Екатерина Румянцева. По оценке Savills больше всего зарубежных арендаторов в столице из Франции (15 процентов от общего числа запросов), Великобритании (семь процентов) Италии, Японии, Норвегии (по шесть процентов).

Ранее агентство Savills зафиксировало рост спроса на покупку жилья элитного жилья большой площади. Количество сделок с объектами дороже миллиона долларов (73,5 миллиона рублей) с января по август увеличилось на 40 процентов по сравнению с 2020-м и достигло 877.