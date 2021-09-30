США признали поражение в войне в Афганистане

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли признал, что США потерпели поражение в войне в Афганистане. Его слова на слушаниях в американском сенате передает «Интерфакс».

По мнению Милли, эта война стала для США стратегическим провалом. «Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев», — сказал он, добавив, что причины неудачи находятся далеко в прошлом. Кроме того, к такому результату привела совокупность серии неверных стратегических решений.

Военачальник напомнил, что американские силы смогли расправиться с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ), но воспрепятствовать приходу «Талибана» (запрещена в РФ) к власти у них не получилось. «Всем нам ясно, что война в Афганистане закончилась не так, как мы хотели: в Кабуле у власти — талибы», — подчеркнул он.

Ранее Марк Милли допустил возрождение «Аль-Каиды» в ближайшие три года. Аналогичное мнение выразил министр обороны США Ллойд Остин. В то же время он отметил, что в настоящее время организация сильно деградировала.