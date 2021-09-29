В США назвали сроки возрождения «Аль-Каиды»

Марк Милли: «Аль-Каида» может восстановиться в диапазоне от 6 месяцев до 3 лет

В США допустили возрождение террористической группировки «Аль-Каида» (организация, запрещенная в России) в ближайшие три года. Такой срок назвал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает CNN.

По его словам, существует «большая вероятность» того, что после вывода американских войск из Афганистана «Аль-Каида» или ИГИЛ (запрещено в России) могут восстановиться в диапазоне от 6 месяцев до 3 лет. Генерал также добавил, что сейчас задачей властей является защита американских граждан от атак из Афганистана.

Аналогичное мнение выразил министр обороны США Ллойд Остин. В то же время он отметил, что в настоящее время организация сильно деградировала.

Ранее Милли заявил, что пришедший к власти в Кабуле «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) не порвал связей с группировкой, и террористы имеют планы угрожать Вашингтону уже через год.