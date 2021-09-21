ФБР предупредило о планах «Аль-Каиды» и ИГ совершить масштабные теракты в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей предупредил, что террористические организации ИГ и Аль-Каида (запрещены в России) продолжают искать уязвимые места и не оставляют планов совершить масштабные теракты на американской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно письменному вступительном слову Рея, подготовленному для слушаний в Сенате США, ФБР продолжает следить за угрозами со стороны иностранных террористических организаций, а также за ситуацией в Афганистане.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что «Аль-Каида» может организовать террористические атаки в США в ближайшие два года, если «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) останется у власти в Афганистане.

Талибы захватили власть в Кабуле 15 августа. Тысячи людей, не пожелавших жить в стране при правлении «Талибана», приехали в аэропорт в надежде улететь в другие страны. Иностранные государства вывезли из Афганистана своих граждан и беженцев. Талибы сформировали свое правительство.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета и совершили атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. Погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.