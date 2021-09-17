Президент Таджикистана предупредил о возможности повторения терактов 11 сентября

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предупредил о возможности повторения терактов, подобных тем, которые произошли 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».

«Нейтралитет международного сообщества по отношению к нынешней ситуации в Афганистане может привести не только к длительной гражданской войне в этой стране, но и к трагическим событиям масштабов, сопоставимых с терактами 2001 года», — заявил Рахмон на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его словам, ситуация в Афганистане «во много раз хуже» той картины, которую передают в СМИ. «Мы убеждены, что у афганской проблемы нет военного решения», — подчеркнул Рахмон.

Ранее таджикский лидер потребовал создать в Афганистане «инклюзивное» правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков, которые, по его словам, составляют более 46 процентов населения этой страны. В Душанбе заявили, что никакое другое правительство, «сформированное путем угнетения», не признают.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в России) захватили четыре пассажирских самолета и совершили атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. Погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.

