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Специалист раскрыла цель пропаганды «Аль-Каиды» в годовщину терактов 11 сентября

Востоковед Хеллмич увидела в пропаганде «Аль-Каиды» попытки напомнить миру о себе
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Айман аз-Завахири
Айман аз-Завахири
Фото: Reuters

Публикация видеоролика главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири — попытка организации напомнить миру, что она все еще является силой, с которой нужно считаться. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила доцент Редингского университета Кристина Хеллмич.

Востоковед отметила, что главная цель пропаганды «Аль-Каиды» в том, чтобы вызвать чувство страха, намного превышающее реальную угрозу.

«Явное преимущество джихадистов в том, что им достаточно лишь намекнуть на масштабы своей организации и величину угрозы. Аудитория сразу приходит в состояние повышенной готовности и начинает охоту за врагом, реальная сила которого заключается в его способности производить впечатление куда более крупной и опасной организации, чем она есть на самом деле», — пояснила она. Поэтому любые заявления или видеоролики от имени «Аль-Каиды» не следует принимать за чистую монету, подчеркнула Хеллмич.

Видеообращение аз-Завахири было опубликовано в 20-ю годовщину терактов в США. В нем главарь «Аль-Каиды» «восхваляет» военнослужащего из Саудовской Аравии Мухаммеда Саида аш-Шамрани, застрелившего трех человек на американской военной базе в штате Флорида в декабре 2019 года. Кроме того, главарь организации заявляет в ходе обращения, что Иерусалим «никогда не будет иудаизирован».

Ранее бывший исполняющий обязанности главы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что аз-Завахири находится в Афганистане, его укрывают члены запрещенного в России «Талибана».

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