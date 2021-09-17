США обвинили пятерых турок в терроризме и внесли их в санкционные списки

Минфин США ввел санкции против пятерых граждан Турции, обвинив их в поддержке «Аль-Каиды»

Минфин США внес пятерых граждан Турции в списки международных террористов и в списки тех, против кого введены санкции. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Их обвиняют в поддержке террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). В список террористов вошли Маджди Салим, Мухаммад Наср ад-Дин аль-Газлани, Нуреттин Муслихан, Джебраиль Гюзаль и Сонер Гурлеен.

Telegram-канал «Рыбарь» отмечает, что США регулярно вносят турецких граждан в санкционные списки, обвиняя их в пособничестве террористам. В частности, представители американских властей заявляют, что намерены продолжить работу с Анкарой «для выявления и уничтожения сетей финансирования "Аль-Каиды"».

По оценке директора Разведывательного управления Министерства обороны США генерала Скотта Берриера, на восстановление своего потенциала, чтобы представлять угрозу для Соединенных Штатов, «Аль-Каиде» понадобится от одного до двух лет.

