КГБ Белоруссии включил в перечень террористов пенсионерку и священника

КГБ Белоруссии обновил список террористов и включил туда пенсионерку и священника

Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ) обновил перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. Соотвествующий документ опубликован на сайте спецслужбы.

Материалы по теме «Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий «ОМОН зверствовал» Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны

По данным перечня, помимо радикальных группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» (ИГ) (группировки запрещены в России), «Джемаа Исламия» и прочих входящих в Санкционный перечень комитета Совета Безопасности ООН (СБ ОНН), туда также была включена организация «Отряды гражданской самообороны Беларуси». Согласно решению Верховного суда республики, в рамках движения осуществлялось объединение радикально настроенных лиц, которых «склоняли к совершению актов терроризма».

В список физических лиц, кроме известных оппозиционных деятелей Светланы Тихановской, Павла Латушко, Романа Протасевича и Степана Путило, включили священника и болеющую онкологией 60-летнюю пенсионерку Галину Дербыш, которая занимала активную гражданскую позицию и не раз становилась независимым наблюдателем на местных выборах.

Власти заподозрили женщину в связях с активистом Николаем Автуховичем, сторонники которого якобы провозили в страну оружие с территории Украины. По тем же причинам были задержаны настоятель храма святого Архангела Михаила 53-летний Сергей Резанович с супругой.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей. Впоследствии Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что за экстремизм и терроризм было заведено более 4,2 тысяч уголовных дел.