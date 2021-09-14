В Белоруссии на учителя завели уголовное дело за клевету на умершего силовика

В Белоруссии на педагога завели уголовное дело за оскорбление умершего милиционера

В Белоруссии правоохранители задержали педагога одной из столичных школ, который в социальных сетях оставил оскорбительный комментарий в адрес одного из умерших милиционеров, который служил участковым инспектором Управления внутренних дел в Минске. Об этом сообщает официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Материалы по теме «Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий «ОМОН зверствовал» Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны

По ее словам, 29-летний мужчина оклеветал уже покойного силовика, назвав его «карателем». «Человек, который по определению должен иметь безупречную репутацию, учить доброму и оставаться примером для школьников, перешел черту дозволенного», — заявила Чемоданова. По ее мнению, учитель нарушил не только профессиональную этику, но и уголовное право.

Представитель МВД добавила, что следователи ознакомились с материалами дела и завели в отношении мужчины уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Задержанный заявил, что признает свою вину и раскаивается.

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщил, что в Гродненской области Белоруссии арестовали бывшего учителя истории и обществоведения Андрея Петровского за показ ученикам видеоролика, содержащего экстремистский символ.

Согласно версии обвинения, 12 марта 2021 года, накануне Дня Конституции, на уроке обществоведения учитель продемонстрировал ученикам 11 класса видеоролик под названием «Конституция ушла в проституцию!», в котором фигурировало высказывание «кровавый диктатор» в адрес президента страны Александра Лукашенко.