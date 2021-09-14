Лукашенко предупредил об атаках из «сопливых» Telegram-каналов

Белорусы не должны вестись на провокационные сообщения, которые публикуются на оппозиционных порталах и в Telegram-каналах. О пагубности социальных сетей напомнил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, передает БЕЛТА.
По его словам, всех собравшихся на торжестве объединяет чувство патриотизма и любви к родине, благодаря которому стране удалось пережить серьезные испытания. Для сохранения народного единства необходимо оказывать сопротивление всем несогласным и не вестись на их призывы осуществить в стране государственный переворот, отметил президент.
«Не поддавайтесь никаким атакам. Особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах и прочее. Это как пена схлынет», — сказал Лукашенко, вручая награды. Белорусский лидер добавил, что только благодаря преданным государству людям удастся сохранить страну для будущих поколений.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусы, стоявшие у истоков своего суверенного государства, прошли «эпохальное испытание» на прочность нации. Он подчеркнул, что испытание удалось пройти с достоинством.
В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.