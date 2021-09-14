Лукашенко рассказал об «эпохальном испытании» белорусов на прочность

Белорусы, стоявшие у истоков своего суверенного государства, прошли «эпохальное испытание» на прочность нации. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал во время торжественной церемонии вручения государственных наград, передает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что испытание удалось пройти с достоинством. «Не испугала нас пандемия и не остановили нас гибридные атаки на нашу государственность, которые продолжаются до сих пор», — добавил глава республики.

Лукашенко также обратил внимание на то, что церемония награждения проходит в преддверии первого в истории Белоруссии Дня народного единства.

Указ об учреждении соответствующего праздника белорусский президент подписал 7 июня. Торжественные мероприятия будут проходить 17 сентября. Именно в этот день в 1939 году Западная Белоруссия была включена в состав СССР по итогам раздела Польши с Третьим рейхом.