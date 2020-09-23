Лукашенко заявил о повзрослевшей белорусской нации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за последние месяцы белорусы повзрослели как нация и стали народом. Его слова приводит БЕЛТА.

По его мнению, это произошло из-за того, что им пришлось «выстрадать» свою независимость, которая была обретена «легко и неожиданно» и потому не ценилась.

«Мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация», — сказал белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия еще молодое государство, однако как нация белорусы уже не дети.

Ранее Лукашенко констатировал провал сил, использовавших в Белоруссии отработанные технологии «уничтожения независимых государств»: «Мы оказались в числе очень немногих, — даже, может быть, единственные — где цветная революция не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну». Он добавил, что события в государстве позволили убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. «Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу», — резюмировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о церемонии не уведомили. На нее были приглашены несколько сотен человек. Текст президентской присяги Лукашенко произнес на белорусском языке.