«Мисс Беларусь» оправдалась за съемку с экстремистским символом протестов

После конкурса «Мисс Беларусь-2021», который состоялся 10 сентября, в сети появилась фотосессия победительницы Дарьи Гончаревич с бело-красно-белым флагом (БЧБ-флаг, символ массовых протестов после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года), считающийся экстремистским символом. Об этом сообщает портал Tut.by в Facebook.

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По данным источника, на фотографиях Гончаревич окутана в белые и красные ткани (сочетание этих цветов расценивается как оппозиционный посыл). При этом девушка заявляет, что на момент съемок была молода и не вникала в суть. Она отметила, что доверилась пригласившему ее дизайнеру, чего делать не стоило.

«Это не было проявлением моей гражданской позиции, а было использованием меня в своих радикальных умыслах. Сейчас, конечно, я сожалею об этом. Мне следовало заранее поинтересоваться тематикой фотосессии и быть осторожнее», — оправдалась Гончаревич.

Ранее белорусы неоднократно подвергались арестам за использование и демонстрацию экстремистской символики, в частности БЧБ-флага или иных предметов в цвет полотна.

В конце июня 59-летняя пенсионерка Наталья Хомич была арестована в Белоруссии за несанкционированный пикет из-за украшений на окне. Ранним утром 23 июня к женщине пришли сотрудники милиции из-за развешенных на окне бело-красно-белых сердечек. За совершение административного нарушения Хомич осудили на 15 суток.

26 июля генеральный прокурор республики Андрей Швед сообщил, что в Белоруссии начали подготовку документов по признанию бело-красно-белого флага.

