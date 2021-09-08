В Белоруссии провластный блогер сообщил о разводе с «бчб-шницой»

Белорусский видеоблогер Алексей Голиков сообщил о разводе с женой, которая оказалась «бчб-шницой» (придерживающейся оппозиционных взглядов — прим. «Ленты.ру»). Об этом он рассказал в своем видео, опубликованном в TikTok.

По его словам, в результате расторжения брака с супругой, которая отказалась поддержать его провластные взгляды, он остается «без всего». «Без дома, без машины, без квартиры, без детей», — перечислил блогер.

Голиков напомнил, что во время протестных акций, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов 2020 года, он участвовал в митингах «против бардака, который начинался в стране». Блогер подчеркнул, что теперь оказался «выброшенным на улицу государством, за которое выходил», и призвал аудиторию лишний раз подумать, прежде чем митинговать «за государство или за Лукашенко, или вообще за что-то не личное, не свое».

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В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года начались массовые протесты с требованием отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Поводом для них стали предполагаемые нарушения при проведении голосования. Символом протестных акций стало бело-красно-белое знамя (бел-чырвона-белы сьцяг, БЧБ), которое с 1991 по 1995 гол было государственным флагом Белоруссии.

Первые митинги жестко разорялись силовиками. Были задержаны тысячи людей, многие из которых рассказывали о пытках и избиениях в изоляторах. Впоследствии ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что за акциями оппозиции в стране стоят внешние силы.