Американский генерал предупредил о планах «Аль-Каиды»

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предупредил, что террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в России) все еще находится в Афганистане и по-прежнему угрожает Соединенным Штатам. Об этом он сказал в ходе сенатских слушаний, его слова приводит «Би-би-си».
По мнению офицера, пришедший к власти в Кабуле «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) не порвал связей с группировкой, и террористы имеют планы угрожать Вашингтону уже через год.
«Если они смогут восстановить возможности, у них есть стремление нанести удар. Я думаю, "Аль-Каида" все еще в состоянии войны с США», — подчеркнул Милли.
Генерал добавил, что теперь будет сложнее защитить американцев от террористических атак из Афганистана. По его словам, Соединенные Штаты намереваются перейти к контртеррористическим миссиям.
Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей предупредил, что террористические организации ИГ и Аль-Каида продолжают искать уязвимые места и не оставляют планов совершить масштабные теракты на американской территории.