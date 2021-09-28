Американский генерал предупредил о планах «Аль-Каиды»

Генерал Милли: «Аль-Каида» связана с «Талибаном» и имеет стремление нанести удар по США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предупредил, что террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в России) все еще находится в Афганистане и по-прежнему угрожает Соединенным Штатам. Об этом он сказал в ходе сенатских слушаний, его слова приводит «Би-би-си».

По мнению офицера, пришедший к власти в Кабуле «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) не порвал связей с группировкой, и террористы имеют планы угрожать Вашингтону уже через год.

Материалы по теме Боль нации. Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября? «Ислам станет игрушкой в руках террористов» Что происходит в Афганистане спустя месяц после прихода талибов к власти

«Если они смогут восстановить возможности, у них есть стремление нанести удар. Я думаю, "Аль-Каида" все еще в состоянии войны с США», — подчеркнул Милли.

Генерал добавил, что теперь будет сложнее защитить американцев от террористических атак из Афганистана. По его словам, Соединенные Штаты намереваются перейти к контртеррористическим миссиям.

Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей предупредил, что террористические организации ИГ и Аль-Каида продолжают искать уязвимые места и не оставляют планов совершить масштабные теракты на американской территории.

