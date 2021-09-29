Байден проигнорировал советы генералов США при выводе войск из Афганистана

США пожалели о выводе всех войск из Афганистана, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли (Mark Milley), пишет The Hill.

На слушаниях в Конгрессе военный назвал 20-летнюю войну в Афганистане, на которой погиб 2461 американец, «стратегическим провалом». По его словам, он и глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи (Frank McKenzie) изначально предлагали президенту США Джо Байдену (Joseph Biden) не выводить все войска и оставить несколько тысяч солдат для предотвращения возможного захвата власти в Кабуле талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России). Байден проигнорировал советы. По словам генерала, Пентагону следовало оставить в Афганистане около 2,5 тысячи военных. Милли призвал извлечь из произошедшего уроки.

Талибы пришли к власти в Кабуле 15 августа после вывода основной части американский войск из Афганистана. Полностью армия США ушла из государства к 31 августа. Американский лидер Джо Байден объяснил, что огорчен происходящим в республике, однако не жалеет о выводе войск, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин (Lloyd Austin) заявил, что у США пока нет планов возвращаться в Афганистан.