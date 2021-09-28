США раскрыли дальнейшие планы по Афганистану

Глава Пентагона Остин заявил об отсутствии у США планов возвращения войск в Афганистан

Пентагон не располагает планами повторного ввода американских войск в Афганистан, заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената, трансляция которых идет на сайте ведомства.

Политик напомнил, что по решению американского президента Джо Байдена военные США полностью покинули государство. Он раскрыл дальнейшие действия по Афганистану. «Нам не поручали разработать какие-либо планы», — заявил об отсутствии у США намерений возвращения войск в Афганистан глава оборонного ведомства.

Во время слушаний председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) не разорвали связи с другой террористической организацией — «Аль-Каидой» (запрещена в России). Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит признавать талибов террористами.

Во вторник, 28 сентября, талибы заявили, что беспилотники США незаконно вторглись в воздушное пространство Афганистана.