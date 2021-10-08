Появились подробности взрыва в афганской мечети

Взрыв в шиитской мечети Сайед Абад в афганском городе Кундуз произошел из-за самоподрыва террориста-смертника. Подробности произошедшего инцидента раскрыли в департаменте информации провинции Кундуз, уточняет TOLOnews.

Согласно данным провинциальных служб безопасности и здравоохранения, во взрыве погибли 43 человека, еще 140 были ранены. При этом, по информации Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) погибших более 100. МООНСА пишет, что смертником был террорист «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация).

Однако ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Замглавы министерства культуры и информации Афганистана в правительстве «Талибана» (движение запрещено в РФ) Забиулла Муджахид выразил соболезнования властей семья погибших и раненным.

8 октября взрыв в шиитской мечети прогремел во время молитвы прихожан. По сообщениям местных силовиков, на момент теракта в помещении находилось около 300 человек.