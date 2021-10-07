МИД России призвал афганские власти усилить безопасность российской дипмиссии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность активизацией боевиков радикальной группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, трансляция брифинга доступна в YouTube.

«Мы призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипломатической миссии, а также российских граждан, находящихся на территории страны», — подчеркнула дипломат.

Ранее «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) устроил перестрелку с террористами ИГ у российского посольства в Кабуле. По словам корреспондента, находившегося в посольстве в понедельник, 4 октября, из здания были слышны звуки стрельбы. Перестрелка велась, предположительно, с использованием пулеметов и автоматов. Талибы ликвидировали пятерых террористов.

Также 3 октября недалеко от входа в мечеть Идгах в Кабуле взорвалась бомба. Факт взрыва подтвердил представитель «Талибана» Забиулла Муджахид. В результате инцидента по меньшей мере 12 человек погибли и 32 — пострадали. Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ.