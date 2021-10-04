Талибы ликвидировали боевиков ИГ у российского посольства в Кабуле

Талибы (запрещенная в России террористическая организация) убили террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещенное в России движение) у российского посольства в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Бой между террористами ИГ и талибами завязался в сотне метров от посольства России. Ликвидирована группа из пяти боевиков», — сказал собеседник агентства.

По словам корреспондента РИА Новости, находившегося в посольстве в понедельник, 4 октября, из здания были слышны звуки стрельбы. Перестрелка велась, предположительно, с использованием пулеметов и автоматов.

Ранее «Талибан» в афганском городе Джелалабад казнил двух террористов ИГ через повешение. Отмечается, что уничтожение боевиков стало реакцией на серию взрывов в Джелалабаде. Очевидцы происшествия сообщали, что среди пострадавших были в том числе боевики «Талибана».